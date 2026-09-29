Активно готовится к зиме: манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал осеннюю зажировку

В Московском зоопарке манул Тимофей начал осеннюю зажировку. Об этом сообщил портал mos.ru со ссылкой на генерального директора учреждения Светлану Акулову.

К концу сентября благодаря корректировке питания кот начал весить пять килограммов. Притом, что минимальный летний показатель Тимофея — 3,7 килограммов. Специалисты контролируют рацион хищника, каждый день скармливая ему приблизительно 250-300 граммов корма. Однако раз в неделю у него предусмотрен голодный день.

Животное питается грызунами и перепелками. Их сотрудники зоопарка прячут в норах и кустах или подвешивают. Это делает процесс кормления для Тимофея более интересным.

Акулова отметила, что осенняя зажировка — это важный этап в жизни этих животных. Он является частью их природы.

«Наша задача — создать Тимофею все условия для комфортного набора веса, который позволит ему благополучно пережить холода. Сейчас мы внимательно следим за его состоянием: набранные килограммы — это необходимый запас энергии. Мы рады видеть, что Тимофей следует своим инстинктам и активно готовится к зиме», — добавила директор зоопарка.

Срок окончания зажировки зависит от погодных условий. Но, как правило, этот процесс завершается в декабре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как манул Тимофей охотился за перепелкой. Сотрудники учреждения спрятали добычу в коробке с деревянной стружкой. Такие развлечения позволяют правильно обогатить среду для кота, создавая имитацию охоты.

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