Неудачное ограбление: в Британии воры ушли ни с чем и врезались в полицию

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

Попытка грабителей стала поводом для иронии в суде.

Что известно про неудавшееся ограбление банкомата в Британии

Фото: www.globallookpress.com/Jacqueline Lawrie

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Британии воры не смогли украсть банкомат и протаранили полицейскую машину

Двое мужчин, пытавшихся похитить банкомат из супермаркета Morrisons в британском Карлайле, покинули место преступления с пустыми руками, а затем протаранили полицейский автомобиль — их курьезная попытка ограбления стала поводом для иронии даже в суде.

Как сообщает Need To Know, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как лимонно-зеленый фургон Volkswagen Crafter несколько раз таранил здание магазина, пытаясь достать банкомат. Грабители в масках повредили и вскрыли автомат, однако денег так и не взяли. Зданию был причинен значительный ущерб: кирпичи и обломки разлетелись по земле, торговля временно приостановилась, людей эвакуировали.

Побег вышел еще более хаотичным. Фургон не остановился по требованию полиции на трассе в южном направлении. Сотрудники попытались перехватить машину, но водитель ускорился, столкнулся с двумя другими автомобилями, а затем врезался в полицейскую машину и несколько раз протаранил ее сзади. Водитель, 33-летний Дин Смит, был арестован — алкотестер показал почти трехкратное превышение нормы. Его сообщника, 35-летнего Тиджея О’Нила, находившегося на испытательном сроке, выдал электронный браслет, зафиксировавший его присутствие в супермаркете.

В суде Карлайла 14 октября адвокат Смита Марк Шеперд назвал это ограбление «претендентом на звание наименее впечатляющего в истории криминала».

Смит признал вину в краже со взломом, умышленном повреждении имущества, вождении в нетрезвом виде и опасном вождении. Его приговорили к 33 месяцам тюрьмы и двухлетнему запрету на вождение после освобождения. О’Нил получил два года колонии. Полиция отметила, что обоих задержали, обвинили и доставили в суд в течение 36 часов — в том числе благодаря помощи очевидцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии 30-летнего Хейдона Лукаса обвинили в четырех эпизодах магазинных краж: мужчина прятал упаковки сосисок в штанах и уходил без оплаты. Полиция назвала его «контрабандистом сосисок» и пошутила, что некоторые преступники мыслят нестандартно, а этот «думал, не снимая штанов».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:17
После Волчанского котла: «Мста-С» расширяют полосу безопасности
7:00
Штурмовики «Днепра» отработали взятие опорных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
6:55
Неудачное ограбление: в Британии воры ушли ни с чем и врезались в полицию
6:40
Детский тариф в такси хотят уравнять со взрослым: кто заплатит
6:15
«Ваша карта не верифицирована»: мошенники придумали новую схему с банкоматами
6:00
Боевая работа Ми-28НМ по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео