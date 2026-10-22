Неудачное ограбление: в Британии воры ушли ни с чем и врезались в полицию

В Британии воры не смогли украсть банкомат и протаранили полицейскую машину

Двое мужчин, пытавшихся похитить банкомат из супермаркета Morrisons в британском Карлайле, покинули место преступления с пустыми руками, а затем протаранили полицейский автомобиль — их курьезная попытка ограбления стала поводом для иронии даже в суде.

Как сообщает Need To Know, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как лимонно-зеленый фургон Volkswagen Crafter несколько раз таранил здание магазина, пытаясь достать банкомат. Грабители в масках повредили и вскрыли автомат, однако денег так и не взяли. Зданию был причинен значительный ущерб: кирпичи и обломки разлетелись по земле, торговля временно приостановилась, людей эвакуировали.

Побег вышел еще более хаотичным. Фургон не остановился по требованию полиции на трассе в южном направлении. Сотрудники попытались перехватить машину, но водитель ускорился, столкнулся с двумя другими автомобилями, а затем врезался в полицейскую машину и несколько раз протаранил ее сзади. Водитель, 33-летний Дин Смит, был арестован — алкотестер показал почти трехкратное превышение нормы. Его сообщника, 35-летнего Тиджея О’Нила, находившегося на испытательном сроке, выдал электронный браслет, зафиксировавший его присутствие в супермаркете.

В суде Карлайла 14 октября адвокат Смита Марк Шеперд назвал это ограбление «претендентом на звание наименее впечатляющего в истории криминала».

Смит признал вину в краже со взломом, умышленном повреждении имущества, вождении в нетрезвом виде и опасном вождении. Его приговорили к 33 месяцам тюрьмы и двухлетнему запрету на вождение после освобождения. О’Нил получил два года колонии. Полиция отметила, что обоих задержали, обвинили и доставили в суд в течение 36 часов — в том числе благодаря помощи очевидцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии 30-летнего Хейдона Лукаса обвинили в четырех эпизодах магазинных краж: мужчина прятал упаковки сосисок в штанах и уходил без оплаты. Полиция назвала его «контрабандистом сосисок» и пошутила, что некоторые преступники мыслят нестандартно, а этот «думал, не снимая штанов».

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