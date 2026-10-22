Юрист объяснил, могут ли Navai запретить въезд в Молдавию

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 18 0

На границе артиста могут ждать дополнительные проверки.

Что известно про концерт Navai в Молдавии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Адвокат Миронов не исключил проверок Navai на границе перед концертом в Кишиневе

Выдворение российского рэпера Navai (Наваи Бакирова) из Казахстана не является основанием для автоматического запрета въезда в Молдавию, где у артиста запланированы концерты. Об этом сообщил председатель Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов рассказал РИА Новости.

По его словам, дополнительные проверки на границе возможны, однако для отказа во въезде необходимы самостоятельные законные основания. Миронов подчеркнул, что ограничения для артиста должны определяться правовыми решениями.

История с задержанием Navai началась 13 октября: на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан его остановили сотрудники полиции вместе с казахстанской погранслужбой. Осмотр автомобиля, на котором передвигался артист, закончился изъятием наркотического средства. Спустя неделю, 20 октября, полиция Казахстана сообщила, что уголовное дело против рэпера прекращено, а сам он выдворен из страны. Позже защита Navai уведомила агентство, что он уже в Москве и намерен по возможности провести концерты — в том числе тот, что запланирован на декабрь в Кишиневе.

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