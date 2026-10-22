«Тревожный сигнал»: медведя около детского сада заметили в Хакасии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Поиски животного уже организованы.

Медведь Хакасия

Фото: www.globallookpress.com/Steven J. Kazlowski

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Медведя около детского сада заметили в Хакасии

Медведя заметили около детского сада в Алтайском районе Республики Хакасия. Об этом сообщала глава района Ирина Войнова на своей странице в социальных сетях.

«Земляки, поступил тревожный сигнал: в районе нового детского сада «Огонек» был замечен медведь», — проинформировала она.

Войнова призвала всех сохранять спокойствие, так как ситуация уже взята под контроль. На место, где видели хищника, выехали специалисты: опытные охотники и сотрудники полиции. Организованы поиски животного.

Но несмотря на это, глава района попросила жителей быть осторожными: временно отказаться от прогулок, особенно с детьми, и постоянно быть на связи со школьниками. Также она напомнила, что, если кто-то заметит медведя, не нужно пытаться к нему подойти или сфотографироваться. Вместо этого необходимо сразу позвонить на единый номер экстренных служб — 112.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае медведь разнес таежный домик. Зверь снес дверь и устроил внутри настоящий кавардак. Хищник прошелся по всем комнатам и везде навел свои порядки.

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