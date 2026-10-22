«Ощущаю себя золотом»: Ольга Серябкина отреклась от «серебра»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 60 0

Певица раскрыла смысл названия своего концерта «GOLD».

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ольга Серябкина ощущает себя золотом, а не серебром

Певица Ольга Серябкина долгое время была «серебром», но теперь ощущает себя, как «золото». Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на презентации сольного шоу в Петербурге.

«Я, действительно, чувствую себя в прайме, как сейчас модно говорить… <…> Если мы говорим про „Голд“, то да, сегодня я ощущаю себя, как золото. Если раньше я ощущала себя, как серебро, сегодня я ощущаю себя золотом», — объяснила Серябкина.

С 2006 по 2019 годы Серябкина была солисткой группы SEREBRO.

О том, почему ее новое шоу называется «GOLD», Серябкина рассказала 5-tv.ru еще в апреле 2026 года, когда показала эту программу впервые. Тогда она также заявила, что «ощущает себя золотом». По словам Ольги, к такой высокой самооценке она пришла не сразу, а со временем, через творческий опыт и упорный труд. Осознав свой талант и высокое предназначение, Серябкина обрела значительную уверенность в себе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
Краснов призвал комплексно развивать правовое сотрудничество России и Китая
10:18
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о Черноморском флоте
10:05
Вебкам-модель в Москве пригласила экс-возлюбленного в квартиру перед убийством — видео
9:53
Запахи под запретом: Караулова раскрыла свою необычную привычку
9:39
«Дайте полечиться»: дочь Федосеевой-Шукшиной о состоянии здоровья матери
9:31
Выговор за плохое поведение: Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за резкие ответы на критику Трампа

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео