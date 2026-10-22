«Ощущаю себя золотом»: Ольга Серябкина отреклась от «серебра»

Ольга Серябкина ощущает себя золотом, а не серебром

Певица Ольга Серябкина долгое время была «серебром», но теперь ощущает себя, как «золото». Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на презентации сольного шоу в Петербурге.

«Я, действительно, чувствую себя в прайме, как сейчас модно говорить… <…> Если мы говорим про „Голд“, то да, сегодня я ощущаю себя, как золото. Если раньше я ощущала себя, как серебро, сегодня я ощущаю себя золотом», — объяснила Серябкина.

С 2006 по 2019 годы Серябкина была солисткой группы SEREBRO.

О том, почему ее новое шоу называется «GOLD», Серябкина рассказала 5-tv.ru еще в апреле 2026 года, когда показала эту программу впервые. Тогда она также заявила, что «ощущает себя золотом». По словам Ольги, к такой высокой самооценке она пришла не сразу, а со временем, через творческий опыт и упорный труд. Осознав свой талант и высокое предназначение, Серябкина обрела значительную уверенность в себе.

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