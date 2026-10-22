Выговор за плохое поведение: Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за резкие ответы на критику Трампа

Главная мировая новость, которую уже вторые сутки обсуждают все крупнейшие СМИ — встреча Владимира Путина и спецпосланника американского президента в Петербурге. Этой ночью оценку переговорам дал Дональд Трамп. Он заявил, что украинский кризис впервые за долгое время так близок к завершению.

Кроме того, стали известны новые детали консультаций в Норвегии. И там, судя по всему, Зеленский получил от своих европейских друзей строгий выговор за плохое поведение. Все заявления к этой минуте собрал корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Взлетная полоса после самолета Уиткоффа еще не остыла, а в США уже во всех деталях обсуждают переговоры в Петербурге. Дональд Трамп уже ознакомился с результатами поездки спецпосланника и дал первые комментарии.

«И еще один очень важный момент. Мы прямо сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Вероятно, мы близки к соглашению. Впервые за долгое время мы так близки к сделке. Когда вы близки к заключению соглашения и ведете очень деликатные переговоры, то вы не вводите никакие санкции», — сказал президент США Дональд Трамп.

Сам Уиткофф после переговоров заявил, что коммуникация продолжится в трехстороннем формате. Россия к такому формату тоже готова — Кремль дал зеленый свет. Согласен на встречу даже Киев. После двух недель истерики и противостояния с Трампом Зеленский наконец присмирел. Видимо, получил строгое внушение в Осло. Об этом и американская пресса пишет.

«Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за резкие ответы на критику со стороны Трампа. Они заявили украинскому лидеру, что его поведение привело президента в ярость. Зеленский пытался возражать, даже заявил, что он такого не говорил. Тем не менее посыл был понят», — пишет New York Times.

Но глава киевского режима может переиграть все обратно, как бывало уже не раз. Тем более поддержка со стороны противников Трампа в США и определенных политиков в Европе у него осталась. Хиллари Клинтон мирные инициативы президента США вообще привели в ярость. Призвала Европу едва ли не к открытому бунту против Вашингтона.

«Я надеюсь, что давление со стороны республиканцев и других политиков окажется достаточно сильным, чтобы заставить Трампа не мешать Украине. А на месте европейцев я бы просто взяла и передала украинцам все, что у меня есть. Почему они вообще должны выполнять его указания?» — сказала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

А европейцы на фоне мирных инициатив Трампа заволновались и вроде бы задумались. Открытых публичных возражений почти не прозвучало. Только самые упертые сторонники Украины во имя борьбы с Россией продолжают гнуть свою линию. Среди них самый непопулярный в истории канцлер Германии Фридрих Мерц вдруг заявил то, что теперь может еще сильнее обрушить его рейтинг.

«Больше всего меня беспокоит не наша экономика, не ЕС, не Америка и не Китай. Больше всего меня тревожит влияние России. Нам нужно предпринять больше усилий. Мы понимаем, что капитуляция для Украины неприемлема», — сказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Но кажется, такое бескомпромиссное самопожертвование ради «любимых украинцев» скоро может уйти в прошлое. Вот и Бельгия вовремя напоминает: Еврокомиссия больше никогда не будет предлагать отнять замороженные российские активы ради финансирования Украины.

А сам Евросоюз уже спешно ищет нового переговорщика, чтобы общаться с Москвой напрямую и принять хоть какое-то участие в мирном процессе.

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