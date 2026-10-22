Ксения Бородина послала подписчиков к врачу из-за вопросов о матери

Российская актриса и блогер Ксения Бородина заявила, что препараты для похудения можно принимать только после индивидуальной консультации с врачом. Так она ответила на вопрос подписчицы на своей странице в соцсети.

Девушка поинтересовалась, что за препарат использовала мать Бородиной для того, чтобы сбросить вес.

«Обращайтесь к врачу, и он назначит», — написала звезда.

Еще в январе 2026 года сама Бородина резко высказывалась о своей фигуре — в личном блоге она написала, что намерена обязательно похудеть, но не будет колоть «Оземпик» или другие популярные препараты.

Для артистки это давняя и проблемная тема — в 2004 году, когда Ксения начала работать на телевидении, у нее появились проблемы со здоровьем, которые и заставили ее располнеть.

С лишним весом певица боролась, используя правильное питание — отказалась от фастфуда, сладкого, мучного и алкоголя. Также она регулярно занималась в спортзале.

Промежуточные результаты работы над собой Бородина отметила летом 2026 года, при этом пожаловавшись, что похудело в том числе «то, что не нужно».

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