«Останусь жирной»: Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Телеведущая негативно относится к популярным препаратам для похудения.

Что сейчас с Ксенией Бородиной — личная жизнь, дети, муж

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес

Телеведущая Ксения Бородина выразила резкое недовольство своим текущим весом и заявила о намерении серьезно заняться фигурой. Об этом она сообщила в личном блоге.

Бородина призналась поклонникам, что ее нынешние параметры далеки от идеала, который она себе наметила. Несмотря на желание преобразиться, звезда не собирается использовать популярные сегодня медицинские препараты для снижения веса. Бородина планирует добиться результата естественным путем, используя физические нагрузки и пересмотр рациона.

По словам знаменитости, ее главная цель — избавиться от пяти лишних килограммов, которые доставляют ей дискомфорт.

«Это не мой вес. Он мне не нравится. Не могу сказать, что я много ем, но, видно, питаюсь неправильно. Хотя у меня в жизни добавился спорт, от которого я кайфую. <…> Но никакие „Оземпики“ я колоть не собираюсь. Поэтому либо сама похудею, либо останусь такой жирной», — поделилась Ксения своими мыслями с аудиторией.

Она отметила, что активные тренировки уже стали частью ее повседневности и приносят ей удовольствие.

Теледива регулярно подвергается критике в социальных сетях, но не оставляет нападки хейтеров без ответа. Бурную реакцию вызывает ее брак с блогером Николаем Сердюковым.

Поклонников шокировала разница в статусе — успешная Бородина вышла замуж за ставропольского инфлюенсера, которого окрестили «альфонсом». Критика усилилась после шоу «Сокровища императора», где Сердюков грубо общался с участниками. А на свадьбе в июне 2025-го обнимал других девушек, спровоцировав насмешки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

19:31
Пропали после поездки в Каир: в Египте третьи сутки ищут российских туристов
19:22
Образ жизни поменялся: Филипп Янковский о съемках сериала «Резервация»
19:19
«Я люблю тебя — это здорово»: Николай Носков вживую исполнил свой знаменитый хит
18:53
Новая песня: Николай Носков появился на публике впервые спустя долгое время
18:52
«Культурная революция»: как МФЦ за 15 лет стали удобным ресурсом для россиян
18:32
В Куршевеле сутки полыхает отель, где прошла скандальная вечеринка Rendez-Vous

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
«Много лет не знали друг о друге»: внебрачная дочь Олейникова о времени с отцом
«Я хотела от него ребенка»: Бузова о чувствах, которые не привели к семье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026