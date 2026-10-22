«Не воспринимают всерьез»: президент Чехии резко высказался о будущем ЕС

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Дарья Белова
Дарья Белова 20 0

Петр Павел объяснил, почему ведущие мировые державы больше не считаются с европейскими странами.

Президент Чехии Павел заявил об ослаблении влияния Европы

Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael/dpa

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Президент Чехии заявил о потере влияния Европы на мировой арене

Европа рискует потерять влияние на мировой арене, если не сможет преодолеть внутренние разногласия и научится быстрее принимать решения. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, другие крупные игроки видят слабость европейских государств и уже не воспринимают их всерьез.

«Европу не воспринимают всерьез, так как видят, насколько мы разобщены, насколько мы слабы, как много времени у нас занимает принятие решений. И если мы быстро это не изменим, то мы перестанем иметь значение», — предупредил Павел.

По словам Павела, мир движется в сторону крупных глобальных игроков. В этой системе Европа пока не занимает положение, сопоставимое с позициями ведущих держав, включая США и Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Литвы, Швеции и Норвегии выразили опасения по поводу недвижимости, принадлежащей гражданам России. Под подозрение попали сотни домов, расположенных вблизи военных объектов и стратегически важной инфраструктуры.

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