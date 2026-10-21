Европа увидела «троянских коней» в домах россиян

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Дарья Белова
Дарья Белова 56 0

Власти нескольких стран считают, что такая недвижимость представляет угрозу безопасности.

Европа заподозрила дома россиян в угрозе безопасности

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

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The Telegraph: Литва, Швеция и Норвегия опасаются домов россиян рядом с военными

Власти Литвы, Швеции и Норвегии опасаются, что дома, принадлежащие россиянам, могут представлять угрозу безопасности. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

По данным издания, под подозрение попали сотни домов, расположенных рядом с военными объектами и важной инфраструктурой. Власти рассматривают меры в отношении этой недвижимости, в том числе возможность ее изъятия.

Бывший посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас заявил газете, что Россия якобы может использовать принадлежащие ее гражданам дома для скрытой деятельности.

«В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности как своего рода «троянского коня», — привело издание слова Баярунаса.

При этом The Telegraph не привела доказательств того, что эти дома действительно использовались для шпионажа, подготовки диверсий или других незаконных действий.

Ранее газета также сообщала об опасениях европейских спецслужб в отношении российской собственности за рубежом, в том числе зданий, связанных с Русской православной церковью. Однако конкретные подтверждения того, что такие объекты представляют угрозу, в публикации не приводились.

В последние годы страны НАТО неоднократно обвиняли Россию в кибератаках, распространении дезинформации и других действиях, которые западные власти считают угрозой безопасности. Москва отвергает эти обвинения и называет их бездоказательными.

Российские власти также неоднократно заявляли, что не планируют нападать на страны НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала план НАТО в отношении России «дурдомом на выезде». Так она отреагировала на доклад альянса, в котором говорится о готовности отразить возможное нападение со стороны РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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