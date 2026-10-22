«Идиотизм в голову не вбивать»: Власова раскрыла секрет идеальной фигуры

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 41 0

Певица ввела в рутину привычки для похудения, но не отказалась от тортов и пасты.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Наталия Власова раз в неделю устраивает себе сутки только на воде

Певица Наталия Власова раз в неделю устраивает себе сутки только на воде. Однако артистка не считает этот режим строгим правилом. Таким методом она поделилась в беседе с 5-tv.ru на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

Власова объяснила, что ее система появилась вместе с сообществом, которое она создала в мае. Перед этим артистка за две недели похудела на четыре килограмма к балетной фотосессии, а после запуска сообщества больше не набирала вес.

Основой ее подхода стал понедельник на воде. Власова начинает его не с вечера предыдущего дня, а после плотного завтрака или позднего бранча.

«В час дня я очень плотно ем все, что я хочу. Там, возможно, это какие-то супы, возможно, это паста, ну очень много вариантов, что это может быть, все, что хочу, ем, вообще без ограничений. И после этого начинаются мои сутки. Я пью только воду», — рассказала певица.

По ее словам, такой период продолжается до следующего завтрака. При этом Власова не стремится соблюдать продолжительность разгрузки с точностью до минуты и не ругает себя, если привычный график нарушается.

«Самое главное — делать легко, там никакой себе идиотизм в голову не вбивать. Это не какая-то на горе выбитая скрижаль, которую нельзя подвинуть. Нет, все в удовольствие», — объяснила артистка.

Власова рассказала, что однажды из-за приезда дочери забыла о своем «дне на воде» и начала есть вечером. Вместо того чтобы отказаться от системы, она перенесла разгрузочный день на вторник.

Сейчас вес артистки держится на уровне 59–60 килограммов, тогда как раньше она много лет весила больше 62. При этом Власова говорит, что не отказывается от любимых продуктов и позволяет себе торты, пасту, пельмени и круассаны.

Кроме того, певица старается не есть после шести-семи вечера. По ее словам, сочетание этого режима с еженедельным днем на воде позволяет ей сохранять привычную форму.

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