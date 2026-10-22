Назван самый быстрый сервис для просмотра видео

Роскачество: «VK Видео» — самая быстрая платформа для просмотра видео

«VK Видео» оказалась самой быстрой платформой для просмотра видео. Об этом сообщили в исследовании Роскачества, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Аналитику провел центр цифровой экспертизы ведомства с применением цифрового анализатора и секундомера. Эксперты сравнили скорость трех популярных сервисов — «VK Видео», YouTube и Rutube. Измерялось время загрузки интерфейса плеера и общее время до готовности видеофайла к публикации.

У VK Видео оказался самый лучший главный показатель — время итоговой готовности к публикации. Это возможно благодаря тому, что у сервиса минимальное время на обработку файла.

При этом секундомер на коротком ролике отметил самую быструю загрузку у YouTube, однако на среднем видеоролике длиной в десять минут этот разрыв оказался намного меньше. Кроме того, «VK Видео» выдает популярные видео намного быстрее конкурентов. Более того, сервис превзошел и Rutube, причем по обоим показателям — и по скорости передачи данных, и по времени готовности к публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как развитие цифровых платформ VK будет определяться сотрудничеством с социальными медиа.

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