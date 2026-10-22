Путин подписал указы о кадровых перестановках в правительстве

Владимир Путин подписал указы о кадровых изменениях в составе правительства. Об этом сообщает сайт официального опубликования правовых актов РФ.

Согласно указам, Дмитрий Ядров, прежде возглавлявший Росавиацию, стал министром транспорта.

Антон Силуанов получил пост вице-премьера — министра финансов РФ; такая должность появилась в структуре правительства впервые.

Андрей Никитин, ранее занимавший пост министра транспорта, стал вице-премьером РФ.

Ирина Окладникова назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства. С 2020 по 2024 год она была заместителем министра финансов России, а с 2024 года — первым заместителем.

Олег Кожемяко получил должность вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО. В его послужном списке — руководство четырьмя дальневосточными регионами: Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями, Приморским краем.

Также Юрий Трутнев освобожден от должностей заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Он назначен помощником президента РФ.

Дмитрий Григоренко ушел с должности вице-премьера и главы аппарата правительства.

Ранее, 19 октября, Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным. В ходе нее обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

Тогда же премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве, и президент их поддержал. В Кремле, комментируя причины этих перестановок, отметили, что ротационные процессы в правительстве являются совершенно нормальным явлением.

Государственная Дума 21 октября утвердила всех вице-премьеров и министра, предложенных Мишустиным для голосования. Голосование проводилось по каждой кандидатуре отдельно, и во всех случаях депутаты единогласно проголосовали «за».

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