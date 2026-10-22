Путин подписал указы о кадровых перестановках в правительстве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 48 0

Силуанов впервые получил объединенный пост вице-премьера и министра финансов.

Путин подписал указы о перестановках в правительстве

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин подписал указы о кадровых изменениях в составе правительства. Об этом сообщает сайт официального опубликования правовых актов РФ.

  • Согласно указам, Дмитрий Ядров, прежде возглавлявший Росавиацию, стал министром транспорта.
  • Антон Силуанов получил пост вице-премьера — министра финансов РФ; такая должность появилась в структуре правительства впервые.
  • Андрей Никитин, ранее занимавший пост министра транспорта, стал вице-премьером РФ.
  • Ирина Окладникова назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства. С 2020 по 2024 год она была заместителем министра финансов России, а с 2024 года — первым заместителем.
  • Олег Кожемяко получил должность вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО. В его послужном списке — руководство четырьмя дальневосточными регионами: Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями, Приморским краем.
  • Также Юрий Трутнев освобожден от должностей заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Он назначен помощником президента РФ.
  • Дмитрий Григоренко ушел с должности вице-премьера и главы аппарата правительства.

Ранее, 19 октября, Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным. В ходе нее обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

Тогда же премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве, и президент их поддержал. В Кремле, комментируя причины этих перестановок, отметили, что ротационные процессы в правительстве являются совершенно нормальным явлением.

Государственная Дума 21 октября утвердила всех вице-премьеров и министра, предложенных Мишустиным для голосования. Голосование проводилось по каждой кандидатуре отдельно, и во всех случаях депутаты единогласно проголосовали «за».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Случайная находка в самолете: Караулова раскрыла историю любимых духов
11:49
Умер кантри-исполнитель Джон Андерсон
11:36
Путин присвоил жительнице Москвы звание «Мать-героиня»
11:30
Путин ввел в кабмине должность вице-премьера
11:28
«Создавать медиа будущего»: Анна Иванова возглавила «Рамблер интернет-холдинг»
11:24
Может ли черника влиять на настроение? Что показало новое исследование

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
«Суд оценивает действия»: адвокат назвал ошибку в тактике защиты Чекалина
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео