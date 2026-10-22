Путин ввел в кабмине должность вице-премьера

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Изменения были внесены в указ, подписанный в 2024 году.

Новая должность в правительстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении новой должности в кабинете министров — зампреда правительства РФ — руководителя Минфина. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения были внесены в указ о структуре федеральных органов исполнительной власти от 2024 года.

«Установить, что председатель Правительства Российской Федерации имеет 11 заместителей (раньше было десять. — Прим. ред.), в том числе одного <…> заместителя председателя Правительства — Министра финансов Российской Федерации», — говорится в документе.

На данную должность был назначен Антон Силуанов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин подписал указы о кадровых изменениях в составе правительства. Министром транспорта стал Дмитрий Ядров, прежде возглавлявший Росавиацию. А бывший глава этого министерства Андрей Никитин стал вице-премьером РФ. Экс-замминистра финансов России Ирина Окладникова назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства. Бывший руководитель четырех дальневосточных регионов Олег Кожемяко получил должность вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточного федерального округа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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