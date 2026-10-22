«Создавать медиа будущего»: Анна Иванова возглавила «Рамблер интернет-холдинг»

Анна Иванова возглавила «Рамблер интернет-холдинг»

Анну Иванову назначили генеральным директором «Рамблер интернет-холдинга». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее Иванова была исполнительным директором портала Рамблер. На новой должности она будет заниматься стратегическим развитием активов и проектами в сфере искусственного интеллекта.

Как отметила старший вице-президент Сбера и руководитель индустрии развлечений Татьяна Доброхвалова, нейросети стали значимым ресурсом для продуктов в медиа.

«Рамблер первым в медиа собрал портал вокруг модели, где пользователь не ищет, а спрашивает и получает готовое решение. Это и есть движение к агентной экономике: технологии берут на себя рутину, освобождая время для жизни. Уверена, что команда Анны Ивановой продолжит развивать это направление», — заявила она.

Новый генеральный директор поблагодарила за оказанное доверие и напомнила, какой путь прошел «Рамблер» от классического новостного портала до современного медиа, активно применяющего ИИ.

«Интересы читателя — наш неизменный приоритет. Сегодня Рамблер — помощник по многим информационным сценариям», — отметила она.

В новой должности Анна Иванова намерена и дальше развивать технологии искусственного интеллекта и выстраивать медиа будущего, которое будет и впредь ориентироваться на интересы людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как нейросети меняют рынок текста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.