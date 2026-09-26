Один копирайтер с ИИ вместо целого штата: как нейросети меняют рынок текста

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

С начала этого года число вакансий копирайтеров и редакторов в маркетинге и медиа сократилось на 20-30%.

Как из-за нейросетей копирайтеры теряют работу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Спрос на копирайтеров и редакторов в России сократился из-за нейросетей

Маркетологи и представители в сфере SMM в России все чаще закрывают задачи копирайтеров и редакторов с помощью искусственного интеллекта, при этом спрос на профильных специалистов за год упал на треть. Об этом сообщили «Известия».

По словам аналитиков платформы по поиску работы hh.ru, с начала этого года соискатели опубликовали более 213 тысяч резюме. Организации за тот же период опубликовали только пять тысяч вакансий. В августе конкуренция достигла свыше 80 человек на место.

Сотрудники сервиса подчеркнули, что в России поиск копирайтеров и редакторов в стране резко сократился. Директор по развитию Newstaff Роман Адаменко, в свою очередь, считает, что проблема связана с активным внедрением нейросетей в рабочие процессы.

Эксперт отметил, что за этот год количество вакансий в маркетинге уменьшилось на 30%, а в медиасфере — на 23%. Он добавил, что сегодня эффективнее иметь в штате «одного толкового копирайтера», работающего в связке с ИИ, чем содержать большой коллектив.

Ранее 5-tv.ru писал о рекомендациях Минпросвещения РФ по применению искусственного интеллекта в образовательных целях. Теперь педагогам и некоторым школьникам разрешено пользоваться технологиями во время учебного процесса, но с определенными ограничениями. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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