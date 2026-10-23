Не только из-за испуга: почему дети заикаются и как им помочь

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

Мальчики страдают речевым нарушением в три-четыре раза чаще девочек.

Почему у детей возникает заикание: объяснение специалиста

Фото: legion-media/Pixel-shot

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Преподаватель Абрамова: испуг редко бывает единственной причиной заикания у детей

Сильное пугающее событие может дать толчок к заиканию у ребенка, но лишь в редких случаях выступает его единственным источником. Об этом URA.RU рассказала преподаватель кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ) Светлана Абрамова.

Заикание представляет собой сбой плавности речи: человек повторяет либо растягивает звуки, слоги и слова, непроизвольно останавливается во время разговора. Порой оно сопряжено со страхом говорить. Чаще всего нарушение возникает у детей двух–пяти лет — в период активного становления речи. Как отметила эксперт, у мальчиков оно встречается в три-четыре раза чаще, чем у девочек. Причины могут быть связаны с наследственной предрасположенностью, особенностями нервной системы, эмоциональными перегрузками и стрессовыми ситуациями.

Сильный испуг и вправду способен сработать как пусковой механизм. К примеру, после внезапного собачьего лая или иного пугающего происшествия родители могут заметить у ребенка первые запинки. Однако, поясняет Абрамова, сам испуг редко бывает единственной причиной. Как правило, он запускает нарушение на фоне уже имеющейся предрасположенности.

Если ребенок стал заикаться регулярно, родителям советуют обратиться к логопеду и детскому неврологу. Ранняя консультация позволит выяснить причину нарушения и подобрать нужную помощь.

Специалист рекомендует позаботиться о режиме дня и эмоциональном состоянии ребенка. В частности, важно обеспечить полноценный сон, регулярные прогулки, сбалансированное питание и снизить эмоциональные перегрузки. При этом домашние меры не заменяют консультацию специалистов, особенно если запинки сохраняются.

Главное правило в общении с заикающимся — не торопить собеседника и не пытаться закончить за него предложение.

Эксперт также отметила, что заикание может впервые возникнуть и во взрослом возрасте, хотя такие случаи встречаются значительно реже. Причиной могут стать повреждения структур головного мозга, например после инсульта. Кроме того, на фоне стресса иногда возвращается заикание, которое наблюдалось в детстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ребенок может заразиться туберкулезом в школе.

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