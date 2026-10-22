Отшельница Агафья Лыкова получила послание из США от незнакомки

Агафья Лыкова, десятилетиями живущая вдали от цивилизации в сибирской тайге, получила письмо из США. Незнакомка по имени Кэтрин призналась, что восхищается стойкостью 81-летней отшельницы, и пожелала ей сил и крепкой веры. Об этом сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Сотрудники заповедника собираются передать письмо Агафье Карповне во время следующего сеанса связи по спутниковому телефону. Как рассказал Непомнящий, американка узнала об отшельнице благодаря интернету.

Тем временем дни отшельницы проходят за чтением священных книг, молитвами и заботой о животных. Ей необходимо кормить кур, коз и многочисленных кошек, а также поддерживать хозяйство в порядке перед наступлением холодов.

В марте этого года Агафья перебралась в новый дом, построенный на территории заповедника. Прежнее жилище пострадало от паводка. В хозяйственных делах ей помогают добровольцы, а рядом с ней сейчас находится помощник от старообрядческой церкви — отец Георгий.

Однако главная опасность в тайге исходит не от одиночества и не от суровой погоды. В окрестностях жилища Лыковой продолжают появляться медведи.

В начале сентября один из хищников напал на отшельницу на склоне. Еще весной медведь пришел к ее дому и утащил собаку по кличке Белоснежка. В заповеднике предполагают, что животные могли приблизиться к жилью человека из-за плохого урожая дикорастущих растений. Для защиты от зверей у Лыковой есть специальные отпугивающие средства.

Агафья Лыкова стала известна после того, как в 1978 году геологи обнаружили в Западных Саянах семью староверов, десятилетиями жившую в изоляции от внешнего мира. Со временем она осталась единственной живой представительницей семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хакасии заметили медведя возле детского сада.

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