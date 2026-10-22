Во Франции сообщили о первом случае смерти человека от вируса Шамонда

Во Франции впервые в истории зафиксировали случай заражения человека вирусом Шамонда. Пациент с тяжелым иммунодефицитом проходил лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания и умер в начале октября. Об этом говорится в заявлении правительства Франции.

По данным властей, клинические, биологические и эпидемиологические исследования по этому случаю продолжаются.

Ранее считалось, что вирус Шамонда не способен передаваться человеку, поэтому обнаружение инфекции у пациента стало первым задокументированным случаем.

При этом французские власти подчеркнули, что вирус не представляет угрозы для здоровья населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек госпитализировали и взяли под медицинское наблюдение из-за возможного случая оспы обезьян в Московской области. Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование и устанавливают круг лиц, которые могли контактировать с возможным заболевшим.

Также было выдано предписание на проведение дезинфекции. В ведомстве отметили, что для выявления вируса разработаны современные тест-системы, позволяющие провести диагностику за короткое время.

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