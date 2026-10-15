Пять человек госпитализировали в Подмосковье из-за возможной оспы обезьян

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 38 0

Специалисты уже проводят эпидемиологическое расследование.

Оспа обезьян в Подмосковье: пять человек госпитализировали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пять человек госпитализировали и взяли под медицинское наблюдение из-за возможного случая заболевания оспой обезьян в Московской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, специалисты незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Сейчас они устанавливают круг лиц, контактировавших с возможным заболевшим. Также было выдано предписание на проведение дезинфекции.

В Роспотребнадзоре по Московской области отметили, что для диагностики оспы обезьян разработаны и зарегистрированы современные тест-системы, позволяющие выявить вирус за короткий промежуток времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гонконге с августа 2026 года выявили 21 случай заражения оспой обезьян. Это, в свою очередь, составляет 70% от числа всех заболевших — с начала года обнаружено 30 заболевших.

Также 5-tv.ru рассказывал как передается оспа обезьян и на какие симптомы стоит обращать внимание. Это острое вирусное заболевание зоонозной природы, которое передается человеку как от животных, так и при тесном контакте между людьми.

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