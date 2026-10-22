Надежды Гарри бессмысленны? Что думает принц Уильям о примирении с братом

Mirror: стала известна позиция Уильяма по поводу примирении с Гарри

Принц Уильям не планирует восстанавливать общение с принцем Гарри, несмотря на публично высказанное желание брата примириться. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники, близкие к наследнику британского престола.

По словам одного из собеседников издания, принц Уэльский остается глубоко задет публичными высказываниями Гарри о нем и других родственниках. Сейчас Уильям сосредоточен на выполнении общественных обязанностей.

«Сейчас нет такого мира, в котором принц Уэльский мог бы представить себе восстановление отношений с братом», — заявил источник.

Инсайдер добавил, что Гарри советовали прекратить публично обсуждать глубоко личные вопросы. По его утверждению, новые признания брата не меняют позиции Уильяма.

Поводом для обсуждения шанса на примирение стал разговор герцога Сассекского с GQ. Гарри признался, что переживает из-за сложных отношений с отцом и братом, и назвал восстановление связей с семьей важной целью.

«Шрамы остаются навсегда. Но то, как вы воспринимаете и относитесь к тому, что произошло, и то, как вы отпускаете прошлое, — это то, что я бы посоветовал сделать каждому», — сказал он.

Представитель Сассексов подчеркнул, что комментарии принца прозвучали в общем контексте и не были направлены против его родственников. Он также пояснил, что время публикации интервью определял журнал GQ.

По данным королевских источников, семья сохраняет осторожность в общении с Гарри и Меган Маркл после их интервью Опре Уинфри и документального проекта Netflix.

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