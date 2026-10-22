«Мосфильм» не разрешал использование постера «Иди и смотри» на одежде Крида

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 47 0

Юристы студии уже изучают ситуацию с певцом.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Киностудия «Мосфильм» не давала разрешение на использование постера фильма «Иди и смотри» на лонгсливе, который певец Егор Крид носил в новом клипе. Об этом 5-tv.ru рассказал председатель «Мосфильма» Евгений Долгих.

«Мы об этой ситуации сами из СМИ узнали. Никаких разрешений, никаких согласований, никаких прав на постер „Иди и смотри“ „Мосфильм“ не давал, мы к этому никакого отношения не имеем», — заявил представитель студии.

Он также добавил, что «Мосфильм» действительно сотрудничал с некоторыми брендами одежды. Им они давали разрешение на использование кадров или цитат из 20 лент. Причем Долгих подчеркнул, что эти картины являются исключительно комедиями. Да и переосмыслять или как-либо изменять оригинал в рамках этих коллабораций было нельзя.

«С военными картинами мы не работали, никогда не работаем и работать не будем, потому что это совершенно другой пласт культуры. Разговора об этом вообще не идет никакого», — заверил председатель.

Он отметил, что юристы студии уже изучают сложившуюся ситуацию. Долгих уточнил, что «Мосфильм» часто сталкивается с неправомерным или некорректным использованием своего наследия. Поэтому студия имеет хорошо отработанную судебную практику, связанную с подобными нарушениями.

На лонгсливе музыканта использовался переделанный постер из картины режиссера Элема Климова «Иди и смотри». Фильм вышел в 1985 году. Он рассказывал историю подростка Флера, который во время Великой Отечественной войны (ВОВ) пережил гибель родных и сожжение белорусской деревни.

На оригинальном изображении на лицо главного героя падают тени фашистов. В то время как на одежде эти силуэты заменил мужчина в классическом костюме. На лице персонажа появились татуировки и пирсинг. А название фильма заменила надпись: «Маркировка дистанции».

Постер был переосмыслен магазин KM20 и американский бренд Marking Distance. Стоимость этого лонгслива в интернет-магазине составляет почти 40 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Сергей Дворцов призвал певца Егора Крида на коленях извиниться перед ветеранами Великой Отечественной войны. Изображение на его одежде в новом клипе является, по мнению продюсера, оскорблением героев ВОВ.

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