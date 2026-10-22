«Еле идем»: российские альпинисты подхватили неизвестный вирус на Эвересте

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Одну участницу группы пришлось экстренно эвакуировать.

Альпинисты подхватили неизвестный вирус на Эвересте

Фото: www.globallookpress.com/Chen Tianhu

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Группа российских альпинистов застряла при восхождении на Эверест из-за неизвестного вируса. Об этом сообщил один из альпинистских клубов.

Четверо альпинистов начали маршрут в понедельник. Вскоре одной из участниц стало плохо: она почувствовала слабость и головокружение. Девушку пришлось экстренно эвакуировать.

Оставшиеся путешественники продолжили восхождение, однако позднее у них появились похожие симптомы. Причина недомогания пока неизвестна.

Спуск осложняется состоянием участников и трудным рельефом. По словам одного из альпинистов, продвигаться удается медленно из-за крутых снежных участков и скрытых под снегом скал.

«В палатке. Прошли сегодня немного. Маршрут не пешком, приходится вылазить на крутые снежные взлеты и скалы под снегом. Ночуем ниже, чем дошли, выше нет площадок», — передал слова туриста альпинистский клуб.

Позднее участники сообщили, что решили прекратить восхождение и возвращаются вниз.

«Мы спускаемся. Болеем, надо восстановиться. Еле идем», — рассказал один из альпинистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 12% новых случаев рака в мире могут быть связаны с инфекциями. Авторы исследования оценили влияние 12 инфекций, имеющих доказанную связь с онкологическими заболеваниями. На пять из них пришлось более 2,2 миллиона случаев. Главными факторами стали Helicobacter pylori и вирус папилломы человека: с ними связали около 1,5 миллиона случаев рака. Также среди значимых инфекций оказались гепатиты B и C и вирус Эпштейна — Барр.

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