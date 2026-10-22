Минобороны РФ заявило о поражении двух сухогрузов в Черном море

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Дарья Белова
Дарья Белова 28 0

Военное ведомство также сообщило об ударах по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях Украины.

Минобороны сообщило об ударах по двум сухогрузам

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российское Министерство обороны заявило о поражении двух сухогрузов, перевозивших грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, суда следовали в порты Одессы и Черноморска. Сообщение опубликовали в официальном канале Минобороны в мессенджере МАКС.

Как уточнили в министерстве, удары беспилотными летательными аппаратами нанесли по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины. В перечень целей также вошли портовая инфраструктура и морские суда, которые, по утверждению ведомства, использовали для доставки военных грузов.

Согласно сообщению Минобороны, в результате атаки поражены две электроподстанции напряжением 330 киловольт. Первая — подстанция «Новокиевская», расположенная в населенном пункте Хотов Киевской области. Вторая — подстанция «Житомирская» в городе Житомире.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ударе по логистическому центру ВСУ в Ровно, о котором заявило Минобороны России.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Среди ее целей глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам российского лидера, решению предшествовали обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР украинскими вооруженными формированиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Минобороны РФ заявило о поражении двух сухогрузов в Черном море

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