«Огромная эволюция»: израильский эксперт оценил прогресс российского виноделия

Основатель Terravino Хаим Ган: качество вин России выросло за последние 15 лет

За последние 10–15 лет качество российских вин кардинально изменилось — исключительно в лучшую сторону. Такое мнение высказал основатель и директор международного конкурса Terravino Хаим Ган в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. По его словам, сравнивать нынешнюю продукцию с той, что была раньше, попросту некорректно.

«Это огромная эволюция», — подчеркнул эксперт, добавив, что отрасль демонстрирует серьезный потенциал для дальнейшего развития.

Ган отметил, что на протяжении пяти лет ежегодно пробует свыше 120 российских вин в рамках профессиональной деятельности. Он обратил внимание на появление достойной продукции, грамотно возделанных виноградников и существенные вложения в индустрию. Перспективы отечественного виноделия он оценивает оптимистично.

Генеральный директор VINALT и международный винный судья Луис Гусман также восторженно отозвался о российских игристых и белых винах.

«Я думаю, что игристые вина в России — самого высокого качества, которые я пробовал в мире», — сказал он.

Гусман добавил, что при первой дегустации попробовал несколько образцов российского игристого, включая розовое, которое особенно впечатлило. Среди белых вин он выделил мускатные, отметив приятный вкус, миндальные нотки и выразительное послевкусие.

В Геленджике на территории винного города «Белый мыс» проходит V Российский винодельческий форум. Площадка впервые приняла главное отраслевое мероприятие, где производители, эксперты, инвесторы и представители винного бизнеса обсуждали развитие российского виноделия.

Площадка создана группой АБ «РОССИЯ» и объединяет виноделов, экспертов, инвесторов и представителей ресторанной индустрии. Здесь работают дегустационные залы, академия вина и лаборатория, где исследуют свойства напитков и проводят более 300 видов испытаний.

Сам «Белый мыс» занимает более четырех гектаров. На его территории работают 28 локаций, в том числе музей вина Льва Голицына. За время работы площадку посетили почти четыре миллиона туристов.

На форуме обсуждают будущее российского виноделия, образование в отрасли, влияние изменения климата и перспективы отечественных производителей на международном рынке.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев отметил, что новая площадка должна помочь сформировать собственную винную культуру, основанную на российских традициях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.