Актер Том Скерритт умер в возрасте 93 лет

Американский актер Том Скерритт, наиболее известный по роли капитана Далласа в культовом научно-фантастическом фильме Ридли Скотта «Чужой» (1979), скончался 21 октября 2026 года в возрасте 93 лет. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на заявление семьи артиста.

«Наша семья с глубокой скорбью сообщает, что Том Скерритт ушел из жизни 21 октября 2026 года по естественным причинам», — говорится в заявлении родственников. В некрологе отмечается, что актер был известен не только своей карьерой, но и любознательностью, чувством юмора и заботой о ветеранах.

Том Скерритт родился в 1933 году в Детройте. За более чем полувековую карьеру он снялся в десятках фильмов и телесериалов. Помимо роли капитана Далласа в «Чужом», он известен по фильмам «Лучший стрелок» (1986), где сыграл командира «Viper», и «Стальные магнолии» (1989). В 1993 году он получил премию «Эмми» за роль в телесериале «Застава фехтовальщиков». В 2014 году Скерритт вновь вернулся к образу капитана Далласа, озвучив персонажа в видеоигре «Чужой: Изоляция».

У Тома Скерритта остались жена Джули Токар и пятеро детей от предыдущих браков.



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