Хегсет заявил о первой публичной казни расстрелом в американской армии

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 29 0

Преступник — Хасан — в ноябре 2009 года устроил стрельбу на военной базе Форт-Худ в Техасе.

Фото: www.globallookpress.com/Edward A. Ornelas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Общественности разрешат наблюдать за исполнением смертного приговора майору Нидалу Малику Хасану, устроившему стрельбу на американской военной базе Форт-Худ. Об этом 8 октября заявил глава Пентагона Пит Хегсет в эфире Real America's Voice.

«Мы обеспечим возможность публичного наблюдения за этим процессом, поскольку люди должны понимать: за подобные действия следуют суровые последствия», — сказал он.

Казнь через расстрел назначена на 3 декабря. По информации CBS News, эту дату указали в электронном письме, разосланном семьям пострадавших. Как уточняется в сообщении, такое исполнение смертного приговора станет первым в Вооруженных силах США за несколько десятилетий.

Хасан — американец палестинского происхождения, служивший военным врачом-психиатром. В 2009 году он открыл огонь по безоружным сослуживцам в медицинском пункте базы Форт-Худ в Техасе. В результате нападения погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. За совершенное преступление майора приговорили к смертной казни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября

Последние новости

4:15
Пользователям запретили оскорблять нейросеть Claude
4:01
Эксперт назвал продукт — источник полезного железа на осень
4:00
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября
3:45
Передается половым путем: в США распространяется инфекция с кровавой диареей
3:28
Самолет выкатился с полосы и рухнул на дорогу в Эквадоре
3:15
«Зависит от получки»: Дибров рассказал, как относится к просьбам одолжить денег

Сейчас читают

«Публика не дура»: Дибров высказался о современных телеведущих
Не отдам тебя никому: суд закрепил за Жуковым и Потехиным права на семь песен группы «Руки вверх!»
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Тихий дьявол по прозвищу Фишер: история серийного убийцы детей Сергея Головкина

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео