Хегсет заявил о первой публичной казни расстрелом в американской армии

Общественности разрешат наблюдать за исполнением смертного приговора майору Нидалу Малику Хасану, устроившему стрельбу на американской военной базе Форт-Худ. Об этом 8 октября заявил глава Пентагона Пит Хегсет в эфире Real America's Voice.

«Мы обеспечим возможность публичного наблюдения за этим процессом, поскольку люди должны понимать: за подобные действия следуют суровые последствия», — сказал он.

Казнь через расстрел назначена на 3 декабря. По информации CBS News, эту дату указали в электронном письме, разосланном семьям пострадавших. Как уточняется в сообщении, такое исполнение смертного приговора станет первым в Вооруженных силах США за несколько десятилетий.

Хасан — американец палестинского происхождения, служивший военным врачом-психиатром. В 2009 году он открыл огонь по безоружным сослуживцам в медицинском пункте базы Форт-Худ в Техасе. В результате нападения погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. За совершенное преступление майора приговорили к смертной казни.

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