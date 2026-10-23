Пешком со всей страны: десятки тысяч сербов вышли на митинг в Белграде

Эфирная новость 35 0

Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября.

Фото, видео: Reuters/Uros Arsic; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белграде прошли массовые протесты перед досрочными выборами в парламент Сербии

В столице Сербии — кульминация массовых протестов, которые, по мнению властей, организованы и финансируются руководством Евросоюза. И действительно — вроде бы — спонтанные акции на удивление хорошо скоординированы.

Десятки тысяч человек, в основном молодежь, заполнили центральную площадь Белграда. Сторонники оппозиции за несколько дней пешими колоннами добирались из разных регионов страны. И, добравшись, уже скандируют лозунг «Победа».

Протесты сотрясают Сербию с ноября 24-го года, после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Тогда погибли 16 человек. Оппозиция обвинила в трагедии руководство страны, по их мнению погрязшее в коррупции.

В разгар этого противостояния — уже в воскресенье, 25 октября, в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Александр Вучич после 14 лет на посту главы государства борется за кресло премьер-министра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке перед досрочными парламентскими выборами. Во время обращения к гражданам политик сообщил о решении покинуть пост главы государства и подписал соответствующий документ.

Вучич ушел в отставку во время второго президентского срока. Согласно Конституции Сербии, он больше не сможет претендовать на должность президента. Исполняющей обязанности главы государства должна стать председатель парламента Ана Брнабич, представляющая правящую Сербскую прогрессивную партию.

При этом Вучич намерен продолжить политическую карьеру и участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата на пост премьер-министра от своей партии. После объявления об отставке у резиденции политика в Белграде начали собираться его сторонники с плакатами в его поддержку. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:45
Победили рак и время: врачи в Подмосковье помогли пациентке стать матерью после пересадки печени
9:35
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Максима
9:25
Трое мужчин* заявили об интимных встречах с Линдси Грэмом** за деньги
9:13
Украинский грузовой самолет Ан-124 загорелся в аэропорту Японии
9:05
Пешком со всей страны: десятки тысяч сербов вышли на митинг в Белграде
8:54
«Ни в коем случае»: Олег Шепс отказался доверять детей родному брату

Сейчас читают

Экс-хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Рон Дюгей умер в 69 лет
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео