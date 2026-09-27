Вучич подал в отставку с поста президента Сербии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 15 0

Сербский лидер объявил о своем решении на фоне предстоящих досрочных парламентских выборов.

Действительно ли Вучич покинул пост президента Сербии

Фото: www.globallookpress.com/Nemanja Cabric

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Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии перед досрочными парламентскими выборами. Об этом сербский лидер заявил во время обращения к гражданам.

«На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики», — сказал Вучич, после чего подписал соответствующий документ.

Отставка произошла во время второго президентского срока Вучича. Согласно Конституции Сербии, он больше не сможет претендовать на должность главы государства.

Исполняющей обязанности президента после ухода Вучича станет председатель парламента Ана Брнабич, представляющая правящую Сербскую прогрессивную партию (SNS).

При этом сам Вучич намерен продолжить политическую деятельность и участвовать в предстоящих выборах как кандидат от SNS на должность премьер-министра.

У резиденции Вучича в Белграде уже начали собираться его сторонники. Они вышли с плакатами, на которых написано: «Вучич — отец нашей нации».

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