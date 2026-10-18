Пленный из ВСУ Волощенюк: украинцы устали от своей власти и хотят мира с РФ

Мирные жители Украины не хотят воевать с Россией, они устали от боевых действий и решений верхушки киевскго режима. Об этом в в интервью ТАСС заявил украинский военнопленный Виктор Волощенюк.

«Народ наш устал от войны, от обстрелов, от нашей власти. Все хотят мира. Все говорят, что нужно садиться Зеленскому за стол переговоров, нужен мир. Никто не хотел из простых войны. Никто не понимает, из-за чего все началось», — рассказал пленный.

Он также отметил, что жители Украины не поддерживали протесты на площади Независимости в Киеве в 2014 году. По его словам, те, кто участвовал, делали это не из-за своих политических взглядов, их просто купили. По словам Волощенюка, народ шел на митинги «за деньгами и наркотиками». Итогом тех волнений, добавил пленный, стали война и вымирание мужчин в городах.

Волощенюк не стал скрывать и то, что украинское командование бросило его тяжелораненым — не захотело эвакуировать в тыл. Вместо помощи ему приказали оставаться на месте и продолжать вести наблюдение без укрытия.

С разорванной ногой военный, по собственным словам, просто лежал в луже и надеялся на поддержку командиров, просил сбросить ему какую-то помощь с дрона. В ответ он получал только отговорки, мол, вопрос решается. Но никто ничего не решил, раненого просто оставили умирать. А до тех пор он еще и должен был передавать данные об обстановке на местности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сложилась тяжелая ситуация на линии боевого соприкосновения. Бойцы массово гибнут, оставляют позиции и попадают в плен.

Причиной тому стали распоряжения командования, которое заставляет военных устанавливать флаги в неподконтрольных населенных пунктах на рубцовском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Такие задачи оказались самоубийственными. Цель у них одна — лживые доклады об успехах на передовой.

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