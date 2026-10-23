Вылетели в трубу: боевики ВСУ не смогли повторить российскую операцию «Поток»

Эфирная новость 46 0

Маневр обернулся ловушкой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевики ВСУ не смогли повторить российскую операцию «Поток»

Сегодня стали известны детали провальной операции ВСУ. Радикалы пытались как под копирку повторить уже ставший легендарным подземный штурм российских военных «Поток». Напомним, тогда наши бойцы прошли по трубе почти 15 километров и вышли у противника в тылу, застав его врасплох.

Сделать то же самое у киевских боевиков не вышло. Эти кадры под Купянском сняли сами диверсанты. В итоге маневр обернулся ловушкой.

Группу боевиков уничтожили наши военные, которые встретили их с другой стороны трубопровода. У диверсантов захватили оружие, средства связи и камеры, на которых как раз и сохранились кадры того, что происходило под землей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ потеряли дрон стоимостью более миллиона долларов из-за неполадок со спутниковой связью Starshield. Беспилотники потеряли связь с операторами на земле, и многие из них «просто упали с неба», из-за чего подразделению пришлось на три дня заморозить все операции на передовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:26
Захарова: «кровавые упыри» убили журналиста Стенина за правду
23:14
Ремень и угол? Что ждет школьников за плохое поведение
23:05
В Узбекистане впервые состоялось вручение международной премии Chaplin Awards
23:00
Готовят кандидатов: позовут ли Европу на переговоры по Украине
22:57
«Вор должен сидеть в тюрьме»: Шаляпин потребовал найти аферистов из магазина «АйфонБерри»
22:50
Подозреваемый в изнасиловании вышел на свободу и попал под новое обвинение

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
В Шереметьево объявили эвакуацию пассажиров из-за воздушной тревоги
«Это только начало»: адвокат назвал арест Ольги Мур «звоночком» для порноактрис
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео