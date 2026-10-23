Песков: военные согласовывают сроки перемирия в Алешках Херсонской области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Все мирные жители, которые хотят покинуть город, смогут это сделать.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все мирные жители, которые хотят покинуть Алешки, смогут это сделать, отметил Песков. Эвакуация может продлиться несколько дней.

Также официальный представитель Кремля отметил, что Россия приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп. Именно она координирует гуманитарную миссию. 

Помимо этого, Песков отметил, что значительный вклад сделали уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и ее коллега со стороны Киева.

Ранее Россия и Украина согласились временно прекратить боевые действия в Алешках Херсонской области, воспользовавшись паузой, чтобы эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарную помощь. Омбудсмен РФ сообщала, что в городе недостает еды, воды и лекарств, а беспилотники и мины мешают доставлять гумпомощь.

До достижения договоренности ВСУ наносили удары по мирным — под удар даже попала автомобильная колонна добровольцев с надписью «Люди».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:51
Смотрим не только на корочку: как правильно выбирать выпечку
18:35
Песков: военные согласовывают сроки перемирия в Алешках Херсонской области
18:25
Китайская головоломка: Украина оконфузилась с флагом КНР на встрече дипломатов
18:14
Скорость и азарт: на автодроме «Игора Драйв» завершился Летний кубок по картингу
18:07
Хотел защищать маму: принц Уильям рассказал, кем мечтал стать в детстве
18:00
Что посмотреть вместо «Сумерек»: восемь фильмов с похожей атмосферой

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Это только начало»: адвокат назвал арест Ольги Мур «звоночком» для порноактрис
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео