Американские журналисты будут освещать временное прекращение огня в Алешках

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 45 0

Представители прессы будут работать в районе, где планируют эвакуировать мирных жителей.

Кто будет освещать прекращение огня в Алешках

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Американские журналисты будут присутствовать в Алешках Херсонской области во время временного прекращения боевых действий. Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп.

«Я договорилась с независимой американской медийной организацией о сопровождении российской и украинской групп на месте и документировании», — приводит ее слова сайт Белого дома.

При этом Мелания Трамп не уточнила, какая именно американская организация будет освещать происходящее на месте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при участии первой леди США Россия и Украина договорились временно прекратить боевые действия в районе Алешек. Речь идет о создании условий для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей по специальному коридору.

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что режим тишины на Херсонском направлении должен начаться в 04:00 по московскому времени 27 октября.

Российские военные должны организовать инженерную разведку маршрута и обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны в Алешки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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