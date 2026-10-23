Два самолета с вернувшимися из плена военными сели в Подмосковье

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 22 0

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270»

Обмен пленными 270 на 270: военные вернулись в Россию

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Два самолета Ил-76МД  с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена, приземлились в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru. 

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270. Перед возвращением на родину российские военнослужащие сначала прибыли в Белоруссию.

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова пояснила, что в Белоруссии военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, после чего их направили в Россию. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Россию впервые с 2022 года вернулись 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в беседе с 5-tv.ru.

По словам омбудсмена, с 2014 года и после 2022 года массовых обменов военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма практически не проводилось, поскольку эту категорию не включали в списки на обмен. Лантратова рассказала, что вместе с уполномоченными по правам человека ДНР, ЛНР и Крыма принимала матерей, жен и детей военнослужащих: на основе обращений удалось сформировать списки и начать переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом, которые продолжались с мая.

Кроме того, омбудсмены России и Украины обсудили ситуацию в городе Алешки Херсонской области, информацию по этому вопросу передадут позже. По словам Лантратовой, с момента ее вступления в должность удалось вернуть почти тысячу пленных, а представители двух стран продолжают взаимно посещать пленных, что благоприятно влияет на ситуацию с их содержанием.

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