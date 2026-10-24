НАСА подтвердило высадку астронавтов на Луну в 2028 году

Руководство космического агентства США (НАСА) подтвердило намерение осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны в 2028 году в рамках миссии «Артемида-4». Об этом сообщил администратор НАСА Джаред Айзекман в ходе пресс-конференции.

По его словам, космическое ведомство форсирует работы и пересматривает технические требования, чтобы уложиться в намеченный график.

«Мы создаем все условия для успешного и безопасного возвращения американцев на поверхность Луны в 2028 году... И когда астронавты сделают свои первые шаги, луноход и первые элементы постоянного человеческого присутствия уже будут ждать их там», — приводит слова Айзекмана Риа Новости.

Руководитель программы «Артемида» Джереми Парсонс отметил, что подготовка лунных посадочных модулей ведется параллельно двумя частными подрядчиками — SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

«Внутри нашей команды мы сфокусированы на том, чтобы форсировать прогресс и доставить экипаж на Луну по графику 2028 года... НАСА намерено выждать как можно дольше, прежде чем принять окончательное решение о том, какой именно поставщик обеспечит доставку астронавтов, однако оба наших партнера ведут подготовку к посадочным миссиям в 2028 году», — отметил Парсонс.

Глава НАСА также уточнил, что целевой зоной для высадки людей и последующего развертывания постоянной лунной базы остается район южного полюса Луны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Китай приступают к производству оборудования и аппаратуры для совместного проекта по исследованию Марса. У стран есть совместная лунная миссия «Чанъэ-7», а также начинается совместная марсианская миссия — изготовление приборов и техники для изучения Марса.

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