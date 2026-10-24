Шесть человек погибли в столкновении поезда и микроавтобуса в Биробиджане

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Кристина Порошина
Кристина Порошина Срочная новость 31 0

Авария произошла на железнодорожном переезде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Шесть человек погибли при столкновении пассажирского поезда с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Еврейской автономной области. Еще один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.

Информация о ДТП поступила в оперативную дежурную смену ведомства в 12:55 мск от дежурного ЕДДС Смидовичского муниципального района. Авария произошла в районе населенного пункта Дежневка.

Пассажирский поезд № 35, следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск, столкнулся с микроавтобусом. В момент происшествия внутри автомобиля находились семь человек.

В результате столкновения шесть пассажиров микроавтобуса погибли. Единственный выживший получил тяжелые травмы. Его доставили в Хабаровскую краевую больницу. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте происшествия. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северобайкальске Республики Бурятия автомобиль ВАЗ сбил трех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной полиции.

За рулем машины находилась 27-летняя женщина. Она двигалась по Ленинградскому проспекту в сторону вокзала. По данным правоохранителей, возле пешеходного перехода водитель не справилась с управлением и совершила наезд на людей. 

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