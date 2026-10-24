Автомобиль влетел в толпу у пешеходного перехода в Бурятии: видео момента

В Северобайкальске автомобиль сбил трех пешеходов на переходе

В Северобайкальске 27-летняя водитель ВАЗа сбила толпу людей на пешеходном переходе. Машина ехала по Ленинградскому проспекту в сторону вокзала. Об этом сообщила полиция Бурятии в мессенджере МАКС.

«Вблизи пешеходного перехода водитель не справилась с управлением и совершила наезд на граждан, переходивших проезжую часть», — значится в сообщении ведомства.

В результате инциндента пострадали три человека — пешеходы 1976, 1989 и 1990 годов рождения. Они были госпитализированы для оказания необходимой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Заволжском районе Ульяновска машина сбила пешеходов, находившихся на разделительной полосе. Пострадавшие получили травмы, в их числе ребенок. Предварительно выяснили: управлявший автомобилем молодой водитель 2008 года рождения не соблюдал правила — ВАЗ занял неверное положение на проезжей части. По этой причине транспортное средство вылетело на людей, которые стояли на разделительной полосе, а затем машина врезалась в ближайший фонарный столб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.