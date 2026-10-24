Военный аналитик Дэвис: Россия имеет преимущество в переговорах по Украине

Военный аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия обладает преимуществом в переговорах по Украине благодаря военным, промышленным и экономическим возможностям. Об этом он написал в соцсети X.

«Суровая правда заключается в том, что у России есть военные, а также промышленные и экономические преимущества. Это дает Москве право диктовать условия, а у нашей стороны их нет», — высказался Дэвис.

По мнению эксперта, попытки игнорировать сложившееся соотношение сил не изменят ход конфликта. При этом продолжение такого подхода может привести к новым потерям среди украинцев.

Вопросы будущего мирного соглашения обсуждаются на фоне подготовки трехсторонних переговоров по украинскому кризису в Абу-Даби. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что участники встречи намерены рассмотреть вопросы безопасности России и Украины после достижения мирного урегулирования.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также называл тему гарантий безопасности одной из ключевых для разрешения конфликта. По его словам, без решения этого вопроса невозможно заключить комплексную договоренность.

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