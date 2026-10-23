Путин определил главную тему трехсторонних переговоров по Украине

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 61 0

Встреча, запланированная в ноябре в Абу-Даби, будет в трехстороннем формате.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин обозначил тему трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент обозначил тему переговоров — это вопросы безопасности для двух стран: для России и Украины уже после того, как осуществится выход на мирное урегулирование», — проинформировал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что это одна из важных частей выхода на урегулирование конфликта. Без нее комплексное решение вопроса осуществить невозможно.

О том, как в дальнейшем будут проходить обсуждения разрешения украинского кризиса, пока сказать сложно.

«Очевидно, что обсуждать архитектуру европейской безопасности без других участников будет невозможно, но начало этого обсуждения будет именно в трехстороннем формате», — уточнил Песков.

Он также добавил, что переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин пока не принял решения о составе российской переговорной группы в новом раунде трехсторонних переговоров по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:21
Долиной снова грозят суды? адвокат оценил последствия рекламы мошенников
14:10
Более десяти новых станций метро появятся в Подмосковье до 2035 года
14:09
Прощание с ведущим «Вестей» Михаилом Пономаревым состоялось в Москве
14:00
«У бабки фляга свистит»: певицу Славу захейтили мужчины
14:00
Между уроками — открытие: школьник случайно обнаружил три новые галактики
13:53
Россия вернула 270 военных из украинского плена

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
Бывшей порноактрисе Ольге Мур грозит до шести лет лишения свободы
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео