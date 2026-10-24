Отдых обернулся трагедией: россиянка утонула в море в Анталье

Генконсульство подтвердило гибель россиянки на курорте в Анталье

Российская туристка умерла во время купания в море в Анталье. Эту информацию подтвердило генконсульство РФ в турецком городе.

«По информации, полученной от турецких компетентных органов, утонувшая сегодня утром женщина является гражданкой России», — говорится в сообщении.

Также известно, что женщина приехала на отдых вместе с супругом. В консульстве уточнили, что родственники или другие лица по поводу случившегося к дипломатам не обращались, однако ситуацию продолжат держать на контроле.

«При необходимости готовы оказать соответствующее консульское содействие», — сообщили в диппредставительстве.

О происшествии ранее написала турецкая газета Milliyet. По ее информации, отдыхающие на пляже пятизвездочного отеля заметили женщину, которая неподвижно находилась в воде, и сообщили об этом спасателю.

Женщину вытащили на берег и попытались оказать ей первую помощь. Затем ее доставили в частную больницу, однако спасти туристку не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели россиянина на озере Комо в Италии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.