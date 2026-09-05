Россиянин утонул в озере Комо во время отдыха в Италии

Россиянин утонул в озере Комо в Италии. Эту информацию подтвердило Генконсульство России в Милане.

«С учетом информации, полученной от представителей Береговой охраны Италии, Генеральное консульство России в Милане подтверждает факт гибели гражданина Российской Федерации на озере Комо», — говорится в сообщении дипмиссии.

Сейчас оформляются документы для транспортировки тела погибшего на родину. Российские дипломаты поддерживают связь с подругой погибшего, которая находилась вместе с ним во время поездки, и оказывают ей необходимую помощь.

«Генконсульство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — заключили в диппредставительстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тело 43-летнего россиянина обнаружили в районе Кату на таиландском острове Пхукет. Мужчину нашли в одной из квартир жилого комплекса после сообщения в полицию.

Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело направили в морг для установления причины гибели. Полиция Таиланда также взаимодействовала с российским посольством по этому делу.

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