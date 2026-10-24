«Это факт»: Маск назвал условие, при котором линия фронта на Украине рухнет немедленно

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Американский предприниматель отметил, что подобное заявление — не угроза.

При каком условии линия фронта на Украине рухнет

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

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Маск заявил, что отключение Starlink обрушило бы линию фронта на Украине

Если отключить Украине спутниковую систему Starlink, линия фронта «рухнула бы немедленно». Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в своей социальной сети.

«Это не угроза, а просто констатация факта», — написал Маск.

По его словам, украинские военные нарушили условия использования Starlink, применяя систему для наступательных ударов беспилотниками. Маск заявил, что такую возможность закрыли на прошлой неделе.

«Использование Starlink, гражданской коммерческой службы, для нанесения наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено, да и не должно быть. Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», — написал предприниматель.

Ранее сообщалось, что Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, которой пользуются ВСУ. По данным украинской стороны, их заранее не предупредили об изменениях. В результате несколько операций сорвались из-за перебоев со связью.

Позднее президент США Дональд Трамп попросил Маска снять ограничения. Во время телефонного разговора глава Белого дома выразил недовольство снижением скорости соединения. После беседы связь стала стабильнее, а скорость передачи данных выросла. Однако полностью восстановить работу Starlink пока не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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