Трамп попросил Маска снять ограничения Starlink на Украине

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

После разговора главы Белого дома с предпринимателем в работе спутниковой связи наметились улучшения.

Как работает Starlink на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Tierney L. Cross - Pool via CNP

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Президент США Дональд Трамп попросил предпринимателя Илона Маска снять ограничения на работу спутниковой системы Starlink на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, во время телефонного разговора Трамп выразил недовольство ограничением скорости соединения. После беседы система стала работать стабильнее. Скорость передачи данных выросла, в том числе при движении терминалов, однако полностью восстановить функциональность Starlink пока не удалось.

Ранее сообщалось, что Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети, которую использует Украина.

При этом, по словам представителей украинской стороны, о введении новых ограничений их заранее не предупредили. Из-за этого, как утверждается, ряд операций оказался сорван, а дроны, рассчитанные на движение со скоростью около 200 километров в час, столкнулись с перебоями связи. Для сохранения соединения операторам пришлось снижать скорость аппаратов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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