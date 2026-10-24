Чтобы соседи не учуяли: мужчина полтора года прятал тело сожительницы на балконе

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 999 0

Чтобы скрыть произошедшее от соседей, мужчина регулярно обрабатывал сверток бытовой химией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Следком РФ; 5-tv.ru

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Житель ЯНАО полтора года жил рядом с телом убитой сожительницы

В Ноябрьске 51-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве сожительницы, тело которой он, по версии следствия, около полутора лет хранил на балконе своей квартиры. Об этом сообщает региональный СК.

Следствие считает, что преступление произошло в марте 2025 года. Между мужчиной и его партнершей возник конфликт, после которого подозреваемый связал женщине руки и ноги и задушил ее шарфом.

После этого он поместил тело в пакеты, обмотал их скотчем и оставил сверток на балконе. Чтобы соседи не почувствовали запах, мужчина регулярно использовал бытовую химию.

Останки женщины обнаружили следователи. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Также известно, что мужчина до этого уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чикаго 58-летнего арендодателя заподозрили в убийстве одной женщины и сексуальном насилии над другой под угрозой оружия.

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