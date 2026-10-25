Зима отменяется? Климатологи зафиксировали ускорение потепления в Москве

За 145 лет зимние осадки в столице выросли на 100 миллиметров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Климатолог Терешонок сообщил о потеплении зим в Москве еще на два градуса
Зимняя температура воздуха в Москве за последние 35 лет выросла почти на два градуса. Об изменении погоды журналистам ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
«Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти два градуса», — указал специалист.
По словам Терешонка, зимние осадки в столице за 145 лет выросли в среднем на 100 миллиметров, а за последние 35 лет — на 50 миллиметров. Эти данные подтверждают, что климатические сдвиги ускоряются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что метеорологическая зима в Московском регионе начнется в обычные климатические сроки — в 20-х числах ноября. Об этом сообщила специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, ноябрь и декабрь прогнозируются в пределах климатической нормы. Метеорологической зимой считается период, когда средняя суточная температура опускается до нуля и продолжает снижаться. Специалист выразила надежду, что зима придет по расписанию.
Столичные речные электросуда и плавучие причалы уже начали готовить к холодам. Для бесперебойного движения по Москве-реке зимой планируют задействовать четыре ледокола.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 окт
- «По расписанию»: когда начнется зима в Московском регионе
- 22 окт
- Нет снега — нет спячки: медведи в Красноярском крае ещё активны
- 21 окт
- Крым после ливней: десятки затопленных домов и ущерб на сотни тысяч
- 20 окт
- Москвичи, утепляйтесь: когда в столице ожидаются первые заморозки
- 19 окт
- Москва приблизится к нулю: когда столицу ждут первые заморозки
- 17 окт
- МЧС: сильный туман ожидается в Москве
- 17 окт
- Солнце спрячется за облаками: прогноз погоды в Москве на 17 октября
- 16 окт
- Снежный плен: сугробы отрезали дороги в Хабаровском крае, тысячи жителей остались без света
- 14 окт
- Зима в Москве пойдет не по плану: синоптик предупредил о тепле и сырости
- 14 окт
- Кончилось лето: какая погода ждет Москву 14 октября
Читайте также
51%
Нашли ошибку?