Зима отменяется? Климатологи зафиксировали ускорение потепления в Москве

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

За 145 лет зимние осадки в столице выросли на 100 миллиметров.

Почему зимы в Москве стали теплее, а осадки усилились

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Климатолог Терешонок сообщил о потеплении зим в Москве еще на два градуса

Зимняя температура воздуха в Москве за последние 35 лет выросла почти на два градуса. Об изменении погоды журналистам ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти два градуса», — указал специалист.

По словам Терешонка, зимние осадки в столице за 145 лет выросли в среднем на 100 миллиметров, а за последние 35 лет — на 50 миллиметров. Эти данные подтверждают, что климатические сдвиги ускоряются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что метеорологическая зима в Московском регионе начнется в обычные климатические сроки — в 20-х числах ноября. Об этом сообщила специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, ноябрь и декабрь прогнозируются в пределах климатической нормы. Метеорологической зимой считается период, когда средняя суточная температура опускается до нуля и продолжает снижаться. Специалист выразила надежду, что зима придет по расписанию.

Столичные речные электросуда и плавучие причалы уже начали готовить к холодам. Для бесперебойного движения по Москве-реке зимой планируют задействовать четыре ледокола.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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