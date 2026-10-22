«По расписанию»: когда начнется зима в Московском регионе

Ноябрь и декабрь в столице ожидаются в пределах климатической нормы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Метеорологическая зима в Москве и области начнется в 20-х числах ноября
Метеорологическая зима в Московском регионе начнется в обычные климатические сроки — в 20-х числах ноября. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По словам Паршиной, ноябрь и декабрь в Московском регионе прогнозируются в пределах климатической нормы. Метеорологической зимой считается период, когда средняя суточная температура воздуха опускается до нуля градусов и продолжает снижаться.
«Можно надеяться, что метеорологическая зима, когда средняя суточная температура сравняется с нулем градусов и перейдет в сторону отрицательных значений, будет по расписанию», — заключила специалист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные речные электросуда и плавучие причалы начали готовить к работе в холодное время года. Для бесперебойного движения по Москве-реке зимой планируют задействовать четыре ледокола. Специалисты проверяют отопление, вентиляцию, автоматические двери, климат-контроль и состояние металлических корпусов судов. Все электросуда имеют усиленный корпус и ледовый класс «Лед-20», позволяющий ходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров.
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