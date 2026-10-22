«По расписанию»: когда начнется зима в Московском регионе

Метеорологическая зима в Москве и области начнется в 20-х числах ноября

Метеорологическая зима в Московском регионе начнется в обычные климатические сроки — в 20-х числах ноября. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам Паршиной, ноябрь и декабрь в Московском регионе прогнозируются в пределах климатической нормы. Метеорологической зимой считается период, когда средняя суточная температура воздуха опускается до нуля градусов и продолжает снижаться.

«Можно надеяться, что метеорологическая зима, когда средняя суточная температура сравняется с нулем градусов и перейдет в сторону отрицательных значений, будет по расписанию», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные речные электросуда и плавучие причалы начали готовить к работе в холодное время года. Для бесперебойного движения по Москве-реке зимой планируют задействовать четыре ледокола. Специалисты проверяют отопление, вентиляцию, автоматические двери, климат-контроль и состояние металлических корпусов судов. Все электросуда имеют усиленный корпус и ледовый класс «Лед-20», позволяющий ходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.