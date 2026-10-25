Действительно страшно: как мошенники крадут деньги в преддверии Хэллоуина

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Аферисты наживаются на желании в людей отметить иностранный праздник.

Как мошенники крадут деньги в преддверии Хэллоуина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Василенко: мошенники продают фейковые билеты на Хэллоуин

Мошенники в преддверии Хэллоуина создают поддельные сайты по продаже билетов на праздничные мероприятия, а также соответствующих костюмов и грима. Кроме того, аферисты предлагают геймерам тематические «подарки» в онлайн-играх. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА имени О. Е. Кутафина Лилия Василенко.

В отличие от вампиров и призраков мошенники реально угрожают людям. Наиболее распространенная схема — покупка костюмов и украшений на интернет-платформах. После того, как покупатель оплачивает заказ и вводит платежные данные, злоумышленник просто перестает отвечать.

«Похожим образом действуют и в объявлениях о прокате костюмов: просят перевести залог на карту, после чего продавец перестает выходить на связь», — сказала Василенко.

По словам юриста, мошенники также размещают объявления о несуществующих праздничных мероприятиях. Покупателям обещают тематическое шоу, обещая сообщить точный адрес вечеринки после оплаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что интерес к Хэллоуину в России прошел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
Секреты говяжьего бульона: как любимый звездами напиток может довести до больницы
13:54
Кремль раскрыл детали подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина
13:33
Минеральная вата, пенопласт или пена: чем лучше утеплить дом
13:30
Заикина победила в многоборье клубного чемпионата мира AEON Cup-2026 в Японии
13:19
Савельева и Сафонов объявили о разводе после 17 лет брака
13:09
Укололи и уехали: школьница с аппендицитом три часа ждала скорую в Подмосковье

Сейчас читают

Умер рэпер Миша Маваши
«Я не хочу умирать»: Лерчек сообщила о новых метастазах и попросила помощи
«Скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян»: актер испугал друзей
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео