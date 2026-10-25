Действительно страшно: как мошенники крадут деньги в преддверии Хэллоуина

Аферисты наживаются на желании в людей отметить иностранный праздник.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Юрист Василенко: мошенники продают фейковые билеты на Хэллоуин
Мошенники в преддверии Хэллоуина создают поддельные сайты по продаже билетов на праздничные мероприятия, а также соответствующих костюмов и грима. Кроме того, аферисты предлагают геймерам тематические «подарки» в онлайн-играх. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА имени О. Е. Кутафина Лилия Василенко.
В отличие от вампиров и призраков мошенники реально угрожают людям. Наиболее распространенная схема — покупка костюмов и украшений на интернет-платформах. После того, как покупатель оплачивает заказ и вводит платежные данные, злоумышленник просто перестает отвечать.
«Похожим образом действуют и в объявлениях о прокате костюмов: просят перевести залог на карту, после чего продавец перестает выходить на связь», — сказала Василенко.
По словам юриста, мошенники также размещают объявления о несуществующих праздничных мероприятиях. Покупателям обещают тематическое шоу, обещая сообщить точный адрес вечеринки после оплаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что интерес к Хэллоуину в России прошел.
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