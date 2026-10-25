Минобороны показало удар «Геранью» по вантовому мосту под Запорожьем

Ведомство опубликовало кадры поражения объекта.
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские военные поразили вантовый мост в районе Запорожья с помощью беспилотников «Герань». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Удар нанесли специалисты войск беспилотных систем.
«Кадры поражения вантового моста в районе Запорожья специалистами войск беспилотных систем с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань», — указало российское оборонное ведомство.
Нынешняя атака на вантовый мост — не первая за этот месяц. 7 октября расчеты БПЛА уже наносили удар по вантовому мосту в Запорожской области, которым пользовались ВСУ. Согласно данным ведомства, по мосту перевозили военные грузы и перемещали личный состав. После атаки движение по мосту было остановлено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотниками подразделений ВСУ. Этот объект размещался в блиндаже, оборудованном в одной из лесополос рядом с окруженным Добропольем в Донецкой Народной Республике.
По информации источника, замаскированный пункт выявили разведчики, применявшие средства радиоэлектронной разведки. Фиксация сигналов позволила установить точное местоположение объекта, после чего координаты передали расчету ударных дронов.
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