Секреты говяжьего бульона: как любимый звездами напиток может довести до больницы

Среди звезд распространена практика регулярного употребления костного (говяжьего) бульона. Они пьют его литрами, рассчитывая на целый комплекс положительных эффектов. Но так ли это безопасно? Подробнее об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Улучшает состояние кожи, волос и ногтей: зачем звезды скупают говяжий бульон

Ряд зарубежных знаменитостей, включая Сальму Хайек, Кайли Дженнер и Шейлин Вудли, регулярно пьют говяжий бульон, веря в положительных эффект для здоровья. Сторонники такого подхода выделяют несколько потенциальных плюсов.

Считается, что коллаген и аминокислоты, которые содержатся в бульоне, способствуют укреплению хрящей, улучшают подвижность суставов и замедляют процесс их естественного износа.

Многие приверженцы здорового образа жизни не сомневаются в том, что «костный напиток» улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Чудо-средство якобы способно помочь пищеварению. Благодаря естественному желатину на слизистой кишечника образуется защитная пленка, снижая раздражение.

При этом говяжий бульон лучше всего пить после тренировок, так как он легко усваивается, содержит электролиты и может быть хорошим источником белка, что актуально как раз после интенсивных упражнений.

Эта «находка» не обошла стороной и Россию. На сайтах популярных интернет-магазинов можно увидеть говяжий бульон с добавление коллагена в красивой упаковке минимум за 600 рублей. Его активно скупают фитоняшки по всей стране. Но безопасно ли ежедневно литрами пить костный бульон и рассчитывать на целый комплекс положительных эффектов?

Миф или правда: говяжий бульон — эликсир для кишечника

Говяжий бульон — это насыщенный отвар, который получают путем длительной варки говядины на костях, только костей или комбинации мяса и костей. Он служит универсальной основой для супов, соусов, ризотто и других блюд, а также может употребляться как самостоятельное блюдо.

Он действительно помогает наладить пищеварение, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. В таком супе содержится огромное количество полезных минералов: кальция, магния, фосфора. Еще он богат витаминами A, E, K2. Вместе они способны оказать положительный эффект.

Однако есть важный нюанс. При долгой варке в бульон переходят гистамин, пурины, глутамат и следы тяжелых металлов. Их употребление может подорвать здоровье человека на многие годы.

Для большинства людей одна тарелка — это полезный и функциональный продукт, но при чувствительности и регулярном приеме этого чудо-средства могут возникнуть проблемы.

Польза и вред: секреты говяжьего бульона

Одна из главных опасностей говяжьего бульона заключается в длинной варке. Если не уследить за процессом, то полезный суп легко может превратиться в медленный яд. Чем дольше варка — тем больше гистаминовая нагрузка.

Гистамин может образовываться в белковых продуктах еще до приготовления под действием бактерий. При кипячении эта молекула не разрушается. Более того, долгое томление помогает извлечь содержимое и делает бульон более концентрированным. У большинства людей организм нормально справляется с небольшим содержанием этого вещества. Его накопление может спровоцировать неприятные симптомы: головную боль, зуд кожи, учащенное сердцебиение, вздутие, спазмы, диарею, проблемы со сном и тревогу.

В составе говяжьего бульона немаловажную роль в поддержании здоровья желудочно-кишечного тракта и общего метаболизма играет аминокислота глютамин. Некоторые и не догадываются, что при длительном нагреве она способна превращаться в глутамат. У чувствительных людей он способен вызывать головные боли.

Также при длительном приготовлении в говяжий бульон переходят пуриновые вещества. У здорового человека от одной порции «неправильного супа» негативных последствий не возникнет, так как почки эффективно выводят лишние соединения вместе с мочой. Но если в организм поступает слишком много пурина, то он не справляется с нагрузкой.

В итоге уровень мочевой кислоты в крови растет. Это, в свою очередь, может привести к такому состоянию как гиперурикемии. У человека появляется риск образования кристаллов уратов, которые могут откладываться в суставах и других тканях, провоцируя, в том числе, развитие таких заболеваний как подагра.

Также при пуриновой нагрузке в разы ухудшается выносливость человека. Он быстро устает и становится более раздражительным.

Из костей выходят не только полезные минералы: в супе может появиться свинец

При длительной варке бульона из костей выходят не только полезные минералы, но и тяжелые металлы. Среди них — свинец. Многие исследования показали, что в супе его количество обычно небольшое, то есть здоровью человека ничего не угрожает. Но при увеличении порции или ежедневном приеме того же чуда-напитка с интернет-магазина не исключено, что все изменится в худшую сторону.

Несмотря на все потенциальные риски, отказываться от говяжьего бульона не стоит. Достаточно соблюдать несколько правил:

Брать максимально свежее мясо и кости;

Не томить бульона на огне сутками — во многих случаях хватает и пары часов;

Не хранить его долго в холодильнике — лишнее лучше заморозить;

Не делать костный бульон ежедневным обязательным ритуалом.

Качество, время и место хранения: как приготовить правильный говяжий бульон

Чтобы приготовить полезный говяжий бульон, важно выбрать максимально мясо, соблюдать технологию варки и уделить внимание месту хранения. Правильная пропорция хорошего бульона — на один килограмм мяса с небольшой костью понадобится три литра воды.

После того, как мясо закипит следует снять крышку или отодвинуть ее — так бульон получится наваристым, а не водянистым. Идеальная температура нагрева — 90 °С (при сильном кипении он становится мутным).

В процессе варки необходимо тщательно снимать с поверхности накипь и жир. Лучше всего делать при помощи специальной шумовки с очень маленькими дырочками или использовать частое ситечко. Не менее важно снимать накипь, которая появляется во время варки на стенках кастрюли. В этом помогут мокрые салфетки.

Время варки зависит от величины отруба, возраста животного и желаемой насыщенности бульона. Один килограмм мяса телятины в среднем варят полтора-два часа. свинины и баранины 2–2,5 часа, зрелой говядины — 3–3,5 часа.

Необходимо учитывать, что переваренный бульон приобретает неприятный специфический привкус. Готовый бульон процеживают дважды: сначала сквозь дуршлаг, затем через частое сито. После следует снять с поверхности слой затвердевшего жира.

Запекание и бланширование: правила приготовление бульона на кости

Костный (коллагеновый) бульон готовят из мозговых костей, суставов, сухожилий и хрящей животных. Также можно использовать кости, головы и лапки птиц. Правильно сваренный костный бульон после охлаждения должен застыть в желе.

Существует несколько способов подготовить кости для варки бульона — бланширование и запекание. В первом случае кости заливают холодной водой, доводят до кипения и варят 10–15 минут. Затем воду сливают, кости хорошо промывают под проточной водой. После используют для приготовления бульона.

Другой способ подготовить кости — запечь их в духовке при температуре 220 °C в течение 30 минут. При желании к ним можно добавить овощи и коренья для аромата.

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