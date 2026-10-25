Ушаков: трехсторонняя встреча по Украине будет «пристрелочной»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 17 0

Следующий раунд переговоров пройдет в первой половине ноября в Абу-Даби.

Ушаков: встреча по Украине будет пристрелочной

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Первая трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию будет носить «пристрелочный» характер. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он сообщил, что следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной состоится в первой половине ноября в Абу-Даби.

«Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», — приводит его слова ТАСС.

Ушаков также подчеркнул необходимость диалога с Европой. По его словам, европейские страны поддерживают Киев в стремлении продолжать конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подполковник армии США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис считает: Россия обладает переговорным преимуществом по Украине, опираясь на военный, промышленный и экономический потенциал. По словам Дэвиса, суровая правда заключается в том, что у России есть военные, а также промышленные и экономические преимущества. 

Эксперт оценил, что игнорировать сложившееся соотношение сил бессмысленно — это не изменит течение конфликта. При этом сохранение подобного подхода, по его мнению, способно обернуться новыми потерями среди украинцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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